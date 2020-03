El primer cas de coronavirus a Manresa és lleu i el tractament es fa a domicili

Laboratoris de tot el món estan fent investigacions per trobar una solució per combatre el coronavirus

Laboratoris de tot el món estan fent investigacions per trobar una solució per combatre el coronavirus | Reuters

Tancat a casa, aïllat, en una habitació amb bon ventilació directa al carrer, amb la porta tancada, amb el mínim contacte amb la família i encara menys amb persones de fora. Així és com haurà de passar els pròxims dies el manresà de 47 anys que ha donat positiu per coronavirus. És el primer cas a Manresa. Presenta símptomes lleus i per aquest motiu se li fa atenció sanitària al seu mateix domicili, on haurà d'estar confinat fins que les proves assegurin que ja no té el famós Covid-19.

El departament de Salut va confirmar ahir deu nous casos de coronavirus a Catalunya. Sis al matí i quatre a la tarda. Un és el de Manresa. Es tracta d'un home de 47 anys que hauria estat en contacte amb una persona de València que va donar positiu. Ja són 28 les persones que han contret la malaltia a Catalunya. Totes lleus. La consellera de Salut va informar ahir, però, que el protocol s'ha activat en 625 casos i que hi ha 410 persones que han tingut contacte amb malalts que han estat identificats, aïllats i dels quals es fa un seguiment. A aquestes persones se'ls ha recomanat que s'estiguin a casa un mínim de 14 dies per descartar que presentin símptomes.

Salut manté un total hermetisme sobre les circumstàncies de cada cas. Segons ha pogut saber Regió7, però, el manresà no va passar per cap centre d'assistència primària ni cap hospital de Manresa, sinó que va seguir els consells de Salut de trucar al 061 si algú té una sospita de tenir la malaltia. En aquest cas ho va fer i es va activar el protocol per aquests casos. Personal sanitari es va desplaçar al seu domicili per atendre'l. Les mostres que li van prendre, a càrrec de personal del Servei d'Emergències (SEM), es van fer arribar a l'Hospital Clínic de Barcelona, que és el centre de referència que centralitza les anàlisis del coronavirus i també els pacients que han d'ingressar. La prova va donar positiu.



Cinc casos més



Ahir també se'n van confirmar nou casos més. Una noia de 23 anys, un home de 40 anys i un de 39, tots tres de Barcelona, que recentment van ser a Milà, al nord d'Itàlia. Dos veïns de Girona, una dona de 53 anys i un home de 52, que haurien estat en contacte amb casos confirmats de coronavirus. I quatre persones més de 30 anys, 61, 51 i 86, tots de Barcelona, que van estar en contacte amb casos anteriorment confirmats. Tots estan en estat lleu també en tots aquest casos, a diferència d'altres, s'ha pogut confirmar l'origen del contagi.

També ahir, la consellera de Salut, Alba Vergés, va intervenir al Parlament, on va reiterar el missatge de confiança en el sistema de salut de Catalunya i els seus professionals en una situació complicada.