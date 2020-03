Manresa en Comú diu que l'Ajuntament va tard en regular els patinets elèctrics

Manresa en Comú afirma que l'aparició dels patinets elèctrics, rodes elèctriques, segways... circulant per la ciutat

és una bona notícia ja que es tracta de mitjans de mobilitat sostenible i que contribueixen a reduir embussos.

Tanmateix considera que calen mesures d'adaptació, planificació i educació per evitar a la via pública comportaments potencialment perillosos que poden arribar a ser greus.

Arreu de Catalunya, els municipis estan regulant els vehicles de mobilitat personal (VMP). A Barcelona es van adaptar les ordenances l'any 2017, a Vic i a Vilanova i la Geltrú al 2019 i a Granollers aquest passat mes de febrer.

Afirma que l'Ajuntament de Manresa va tard en la regulació i que cs però no va ser fins el 30-12-2019, que es va publicar a la web de l'ajuntament les indicacions de la DGT i s'anuncià l'inici dels tràmits per modificar l'ordenança de circulació. "Sembla ser, però, que aquest compromís no es complirà perquè en el Ple del 27 de febrer s'aprovà el

Pla Normatiu sense que hi constés la modificació d'aquesta ordenança".

Malgrat que les normes de la DGT consten formalment a la web de l'ajuntament, afirma que són completament desconegudes per bona part de la ciutadania i clarament insuficients per a una bona gestió del trànsit. Els i les vianants es topen amb aquests vehicles a les voreres probablement perquè els seus usuaris desconeixen per quin lloc han de circular i a quina velocitat.

Alhora, aquells usuaris de VMP que circulen per la calçada, també es posen en perill davant d'un trànsit d'automòbils a velocitats més altes i que, sovint, no els preveu. A més, les persones usuàries dels patinets sembla que també desconeixen la recomanació de portar casc, de tenir una assegurança de responsabilitat civil o que han d'aplicar les

normes de circulació (prioritats, senyalització, sentit de la marxa) per la seva pròpia seguretat.

Davant aquesta situació que pivota entre el desconeixement i la incertesa en la regulació, Manresa En Comú considera i proposa :