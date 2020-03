El Gran Circ Acrobàtic Nacional de la Xina sorprèn el públic manresà amb l'art de lacrobàcia

Una ombrel·la giravoltant al peu d'una artista, una pilota ballant per l'aire i un trampolí impulsant acròbates que salten enlaire. Aquests son alguns dels números que el Gran Circ Acrobàtic Nacional de la Xina ha presentat aquest dissabte al Teatre Kursaal de Manresa en dues funcions amb les entrades exhaurides. La companyia ha visitat per primer cop la ciutat amb l'espectacle Un viatge de somni, en el qual la mirada de l'espectador queda suspesa en les acrobàcies dels artistes.

Damunt d'un escenari de colors canviants, els vint-i-vuit artistes mostraven al públic la bellesa de l'art de l'acrobàcia. La música enllaçava els números vestits amb figures, salts mortals i equilibris impossibles. Els jocs de malabars també tenien el seu espai amb pilotes, ombrel·les i barrets que ballaven a l'aire. La companyia, que ha inspirat espectacles del Cirque du Soleil, mostra l'encant de les arts tradicionals xineses a través del món del circ.

Els artistes narraven la història d'un viatge de somni a través del seu llenguatge corporal. L'espectacle explica, a través de l'acrobàcia, la història d'un jove que, a través dels seus somnis, coneix un fènix. El mític ocell de plomes daurades i vermelles transporta el noi a diferents móns on han de lluitar contra les forces del Mal. Però el Bé acaba predominant.

El muntatge va iniciar la gira per Espanya el passat mes de desembre i des d'aleshores ja s'ha pogut veure a Sevilla, a Múrcia, Lleida, Valladolid, Bilbao, Pamplona i aquest dissabte ha aterrat a Manresa. Alexander Torres és el mànager que els ha acompanyat durant el seu trajecte per diverses ciutats espanyoles. Segons explica Torres, l'origen xinès dels artistes ha desencadenat puntuals retorns d'entrades en algunes localitats per la por al contagi del coronavirus. No obstant, la companyia ja es trobava rodant per Espanya quan la infecció va brotar a la Xina.