A la fundació de sor Lucía li cal ajut urgent per mantenir els 21 pisos d'acollida que té

«Com intentar fer un puzle on les peces no encaixen mai». Ramon Pla, coordinador de pisos de la Fundació del Convent de Santa Clara, que dirigeix sor Lucía Caram, resumeix amb aquesta frase què suposa gestionar els 21 pisos que tenen actualment per distribuir-hi les 60 persones sense recursos que hi viuen i les que els arriben constantment. «Estem desbordats», assegura.

A banda dels habitatges, a la Residència Rosa Oriol actualment hi viuen 19 persones, més que mai, i n'hi ha 30 més en llista d'espera, com a resultat de 20 informes fets per l'Ajuntament el dar-rer mes, atès que les persones que entren a la residència hi són derivades pels Serveis Socials.

Per poder donar resposta a una demanda que no sembla tenir aturador, la fundació ha fet una crida urgent a rebre donatius a través de la campanya Implica't (vegeu l'article de sota). José Antonio González, professor jubilat i coordinador d'habitatge, explica que només la setmana passada van anar al convent de Santa Clara set famílies a demanar ajuda, algunes amb infants. Els darrers mesos n'hi han anat 60, 30 de les quals el darrer mes. D'aquestes, quatre han estat desnonades. La majoria són famílies arribades de Colòmbia, Veneçuela i l'Equador.



De 28 a 60 persones en dos anys

La fundació ha passat de tenir 10 pisos el 2018 a 18 el 2019 i 21 aquest 2020. Són habitatges que els han cedit un banc, particulars, l'empresa municipal d'habitatge Fòrum, l'Agència Catalana d'Habitatge, una immobiliària i fins i tot a través d'una herència, en el cas de la propietat de Can Serra, a la sortida de Manresa cap al Xup. Pel que fa a les persones que hi viuen, han passat de 28 el 2018 a 48 el 2019 i 60 aquest 2020.

En concret, hi resideixen 11 famílies, que, amb ajudes, poden pagar el lloguer, que és molt baix, i els serveis (aigua, gas, electricitat...); n'hi ha 9 que no paguen res, i la resta paguen els consums però no paguen el lloguer. Totes van a la plataforma d'aliments de la fundació, de la qual actualment ja depenen 1.600 famílies.

González remarca que per poder mantenir la plataforma és bàsic el menjar que reben dels principals supermercats que hi ha a Manresa. A banda, hi ha entitats que els estan ajudant molt. És el cas de l'Escola Joviat, que té dos nois de la residència que hi estudien amb una beca de l'escola, altres que fan formació turística de franc i dos infants que van a escola també a cost zero. A més a més, «fa un mes que el menjar excedent del menjador de la Joviat 2 i del restaurant ens el dona per a la residència i per a les monges de la comunitat filles de Sant Josep que viuen a Manresa. Pla remarca que «no tenen recursos». Són una trentena de monges i la mitjana d'edat és de 80 anys, indica.



Contactes constants

També pensant en la plataforma, González comenta que estan en contacte amb l'empresa Noel Alimentària d'Olot perquè els porti dos palets de carn cada setmana; que mantenen converses amb la cooperativa de Guissona per col·laborar-hi quant al menjar i feina, i amb una cooperativa de Lleida perquè els doni fruita, que és un article del qual van especialment mancats, fa notar.