Millores al portal web de tràmits municipal per fer-lo més accessible

L'Ajuntament de Manresa ha renovat el portal de tràmits del web municipal ( www.ajmanresa.cat/tramits) amb l'objectiu d'aconseguir que la ciutadania i les empreses trobin amb més facilitat els tràmits telemàtics que requereixin i que disposin d'informació suficient a l'hora de gestionar-los.

Segons ha explicat el govern municipal en un comunicat, aquesta millora forma part de les actuacions de la regidoria de Govern Obert per reforçar els serveis en línia, la proximitat i la transparència.

Concretament, els canvis i les millores més rellevants del nou portal permeten a partir d'ara tenir un cercador avançat com a eina prioritària a l'hora d'escollir el tràmit a sol·licitar; disposar de llistes de tràmits freqüents, classificats per àmbits de gestió i detallats per ordre alfabètic en un catàleg general; així com l'accés directe als principals àmbits de gestió telemàtica: activitats econòmiques, tributs, carpeta ciutadana, perfil del contractant, factura electrònica, notificació electrònica, oferta pública d'ocupació i pagaments.

El nou portal incorpora la possibilitat de sol·licitud de cita prèvia per a determinats tràmits municipals.

També disposa de l'opció d'identificació amb certificat digital que permet l'accés a les diferents opcions per a tràmits en un únic procés; així com tenir millores en l'accessibilitat a altres informacions de la seu electrònica com la normativa vigent, els certificats admesos, el calendari de dies inhàbils, la validació de documents electrònics, el tauler d'anuncis i altres.