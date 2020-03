Se suspèn la 28a edició de la Fira de l'Estudiant, prevista el mes vinent al Palau Firal 

Davant els efectes actuals i sobretot per l'emergència sanitària a curt termini del COVID-19, la ?28a? edició de la ?Fira de l'Estudiant, la mostra d'orientació dels itineraris formatius de les comarques centrals, que estava prevista celebrar del 15 al 18 d'abril de 2020 queda suspesa en el seu format habitual i presencial.

La Fira de l'Estudiant, no obstant, com a servei públic d'orientació i assessorament dels joves i famílies, mantindrà aquest objectiu mitjançant l'e-Fira de l'Estudiant? a través de la seva web. També s'ajorna la ?Jornada d'Orientació educativa, prevista pel 26 de març de 2020.

Atesa la situació provocada per l'afectació del COVID-19 i, com estableix l'autoritat de salut, evitar la seva propagació, el Departament d'Educació insta a la suspensió de tota activitat dels centres educatius que es faci fora d'aquests i que impliqui concentracions de professorat i/o alumnat de diversos centres simultàniament. Aquesta mesura de suspensió té efectes sobre fires, trobades, certàmens, etc. com és el cas de la Fira de l'Estudiant, la mostra d'orientació dels itineraris formatius de les comarques centrals.

Davant totes aquestes indicacions, i tenint en compte l'emergència sanitària a curt termini, les institucions responsables de l'organització de la Fira de l'Estudiant, han decidit suspendre la 28a edició en el seu format habitual i presencial prevista pels dies 15, 16, 17 i 18 d'abril al Palau Firal de Manresa.

No obstant això, l'organització de la Fira de l'Estudiant vol mantenir el seu principal objectiu: donar servei d'orientació i assessorament a l'alumnat dels centres d'educació secundària ?(el qual tenia prevista una visita a la Fira), a les seves famílies i al públic interessat. Mitjançant l'espai ? e-?Fira de l'Estudiant, que es crearà a la web?, es mantindrà el servei d'orientació i assessorament. L'organització de la Fira de l'Estudiant anunciarà en quin moment entrarà en funcionament i, sobretot, les accions en línia previstes.

La Jornada d'Orientació educativa, l'octubre



Per últim, es posposa la ?Jornada d'Orientació educativa que s'havia de celebrar el dijous 26 de març a la sala d'actes del Palau Firal i adreçada a?ls professionals que desenvolupen tasques d'orientació acadèmica i professional i als tècnics orientadors a la Fira de l'Estudiant. ?La nova data prevista serà el dijous 8 d'octubre de 2020 pel matí; el Servei Educatiu del Bages informarà del procés i dates d'inscripció.