L'Ajuntament de Manresa posa a disposició telèfons per casos de violència masclista

L'Ajuntament de Manresa s'ha adherit a la campanya "Contra la violència masclista que no ens aturi el confinament", una iniciativa impulsada per la Diputació de Barcelona que posa a disposició dels ens locals material de difusió dels serveis públics disponibles amb l'objectiu d'interpel·lar a la ciutadania que en aquest context les violències masclistes són més responsabilitat col·lectiva que mai. Aquests materials s'han dissenyat amb la idea que siguin difosos per les xarxes i alhora siguin distribuïts en els comerços de primera necessitat.

El confinament obligatori que ha derivat de l'estat d'alarma decretat pel govern central fruit de la pandèmia de la COVID-19, ha trasbalsat la vida de la població de manera general, i de manera específica de les dones.

Un dels impactes de gènere que està tenint és que moltes dones, i els seus fills i filles, estan obligades a conviure amb el seu agressor, alhora que els serveis d'atenció especialitzada estan patint reconfiguració, donat també la situació d'excepcionalitat.

Si ets víctima d'algun tipus de violència masclista, truca al telèfon 900 900 120, que ofereix atenció 24 hores, de forma totalment gratuïta i confidencial. També pots rebre atenció a Manresa trucant al telèfon 936 289 891 (de dilluns a dijous de 9 a 19.30 h; i divendres fins a les 15 h).

Si sospites que alguna dona i/o criatura està patint violència, truca al 112.