Només dos familiars poden entrar al cementiri amb difunts sense coronavirus

L'Ajuntament de Manresa va comunicar ahir que en els casos de difunts que no hagin mort a causa del coronavirus es permet que un màxim de 15 persones puguin arribar fins a l'aparcament del cementiri municipal, però només dues persones, degudament protegides (amb material de protecció com màscares) i respectant les mesures de seguretat, poden accedir al recinte per acompanyar el difunt fins al moment de la sepultura.

En els casos de difunts a causa del coronavirus, d'acord amb les mesures de la Generalitat de Catalunya, no es permetrà l'acompanyament al cementiri, per motius de prevenció.

L'Ajuntament de Manresa va afirmar ahir en un comunicat que és conscient de les situacions extremadament difícils per les quals han de passar famílies que perden éssers estimats i que no se'n poden acomiadar com voldrien, i manifesta la seva absoluta solidaritat amb totes elles, però alhora demana comprensió i respecte per les mesures, necessàries per frenar possibles contagis de la Covid-19.

Els treballadors del cementiri de Manresa treballen d'acord amb els serveis mínims establerts per l'Ajuntament de Manresa, respectant totes les mesures de prevenció per evitar la propagació del virus.

L'Ajuntament de Manresa recorda que ha establert restriccions al cementiri municipal com a mesura de prevenció a causa del coronavirus, que la instal·lació està totalment tancada al públic durant tots aquests dies i que la crisi del coronavirus afecta de manera especial els serveis funeraris i el cementiri.