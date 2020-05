Un mort a Sant Andreu fa que ja siguin 46 els dies seguits amb defuncions a Manresa

Una defunció a l'hospital de Sant Andreu fa que siguin ja 46 els dies seguits en els què els centres assistencials de Manresa han comunicat morts per coronavirus.

Hi ha 92 persones ingressades per Covid-19 a les diferents unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu. Durant el dia d'avui no hi ha hagut cap nou ingrés. 6 persones que havia estat positiu per Covid-19 avui han obtingut el resultat negatiu.

L'altra cara de la defunció registrada és que s'ha pogut donar una nova alta i ja són 15.

D'altra banda, hi ha 10 treballadors de l'Hospital de Sant Andreu que han donat positiu de Covid-19 i es mantenen a casa. I ja no hi ha cap treballador que estigui a casa de manera preventiva pendent de realitzar el test o de rebre resultats.

La Fundació Althaia ha volgut destacar avui que hi ha més ingressats sense coronavirus que amb la malaltia.

Concretament són 150 pacients ingressats sense ser positius ni sospitosos de patir la Covid-19, trenta dels quals a la Clínica Sant Josep, i 52 ingressats positius de coronavirus. A més n'hi ha una vintena que es troben pendent de resultat.

Avui no s'ha registrat cap mort i Althaia manté el nombre de 161 víctimes mortals ateses. No hi ha dada d'altes i la xifra de professionals positius continua baixant i ja són 19 i quatre més que esperen el resultat de la prova.