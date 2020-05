Tercer dia consecutiu sense defuncions a Althaia a causa del coronavirus

Per tercer dia consecutiu no hi ha hagut cap defunció a causa del coronavirus als centres que gestiona la Fundació Althaia de Manresa. Té pacients amb la Covid-19 a l'Hospital de Sant Joan de Déu i també al Centre Hospitalari. Els traspassos que hi ha hagut des de l'emergència sanitària són 166, a Althaia.

A l'Hospital de Sant Andreu hi ha hagut un mort les últimes hores d'una persona ingresada a una de les unitats d'aïllament. Al conjunt dels centres hospitalaris de Manresa el nombre de traspassos a causa del coronavirus ha arribat als 226.

A la Fundació Althaia hi ha aquest dijous 24 malalts ingressats amb el virus confirmat. Són un més que no pas els que hi havia el dia anterior. Una vintena més de pacients també estan ingressats amb símptomes però pendents de la prova diagnòstica per confirmar si tenen el coronavirus o no.

Pel que fa a les altes hi ha un degoteig de pacients que han superat la malaltia. A Althaia ja són 959, tres més que no pas aquest mateix dimecres.

A Sant Andreu hi ha, aquest dijous, 49 ingressats per la Covid-19. No hi ha hagut cap nou ingrés i una persona que estava ingressada en una unitat d'aïllament ha estat traslladada a Althaia.S'han donat 4 altes a domicili, amb la qual cosa les altes acumulades ja han arribat a les 990.

No hi ha hagut cap defunció a Berga



A Berga, a data d'avui, el número de pacients ingressats a l'Hospital Sant Bernabé per la Covid19 és de 19 i, d'aquests, només 9 continuen amb PCR positiva. En les últimes no hi ha hagut cap nova defunció i s'han donat 5 noves altes a domicili.