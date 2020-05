Segon dia seguit sense morts a causa del coronavirus als hospitals de Manresa

Test del PCR per confirmar si una persona té coronavirus o no

Test del PCR per confirmar si una persona té coronavirus o no MIREIA ARSO

A les últimes hores no hi ha hagut cap defunció als hospitals de Manresa a causa del coronavirus. És el segon dia consecutiu. A la Fundació Althaia de Manresa en fa cinc que no hi ha cap traspàs. El nombre de persones que han mort a causa de la infecció s'eleva a 226 als centres hospitalaris de Manresa. Les altes ja han superat el miler.

A la Fundació Althaia hi ha aquest dissabte 21 pacients ingressats que han donat positiu a la prova diagnòstica del coronavirus. Són dos menys que no pas el dia anterior. Hi ha una vintena de pacients que també estan ingressats als centres d'Althaia que presenten simptomatologia però que estan pendents de la prova. A les últimes hores 14 pacients han rebut l'alta, amb la qual cosa la xifra acumulada a Althaia ja és de 979.

A l'Hospital de Sant Andreu hi ha 51 persones ingressades a la unitat d'aïllament per Covid-19, una més que divendres. Les darreres 24 hores no hi ha hagut cap traspàs a causa de la malaltia i s'ha donat una alta a domicili. Cap treballador no ha donat positiu pel virus.