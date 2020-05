Les escoles Fedac recullen deu mil euros per ajudar infants necessitats

Les escoles Fedac de Manresa, Súria, Sant Vicenç de Castellet, Monistrol de Montserrat i Gironella han participat a la campanya solidària #AJUDAfamíliesxCOVID amb l'objectiu de recollir fons per ajudar les famílies que més estan patint la crisi del coronavirus.

La iniciativa es va llançar el 9 d'abril i, des d'aleshores, ja s'han recollit més de 10.000 euros a través de donatius a la pàgina web www.dacaccio.org.

Aquí també es pot veure el vídeo de la campanya, on persones com sor Lucía Caram; els cantants Andrea Motis, els membres de Txarango Àlex Pujols i Joan Palà, Ramon Mirabet i Dàmaris Gelabert; la Gna. Viqui Molins, l'escriptora Anna Manso, o els futbolistes Arnau i Marc Tenas, entre d'altres, hi donen suport.

Moltes famílies són petits autònoms que han hagut de tancar els seus negocis causa de la pandèmia del coronavirus o bé han perdut la feina. Conscients d'aquesta realitat tan propera i del neguit de moltes mares i pares per afrontar les despeses més bàsiques de la llar o atendre els seus fills aquest estiu, les escoles decideixen actuar i posar en funcionament la campanya.

Els fons recaptats van destinats a oferir ajuts a les famílies que es troben circumstancialment en una situació econòmica delicada. Una comissió interna s'encarrega d'avaluar les peticions rebudes i concedir els ajuts en tres categories: targetes per a alimentació, subministraments de la llar (electricitat, aigua, gas, internet) o casals d'estiu.



Projecte Detectiu Conan

L'escola Fedac de Manresa ha explicat que el confinament «ens ha permès reestructurar una de les nostres metodologies de treball a l'escola permetent-nos adaptar la gamificació que ja fem a classe per expandir-la a les cases de cada un dels nostres infants. Aquesta proposta gamificada fa partícips els alumnes i alhora dona una resposta directa al repte educatiu actual que té Educació».

El projecte és diu Detectiu Conan i proposa un missatge encriptat a tots els mestres del món, i els que el puguin solucionar seran els escollits per ajudar-lo, juntament amb tots els seus alumnes, per salvar el món. Quatre mestres de Fedac Manresa ho van fer i l'alumnat de cicle mitjà afronta la missió.