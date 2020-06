«Es recupera la dignitat d'una de les principals entrades de la ciutat»

Segons va assegurar ahir el regidor d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa, l'obra a la Via de Sant Ignasi retorna la dignitat a una de les principals entrades de la ciutat. «Els principals eixos mereixen un tractament com aquest, i el vianant ha de sentir-se còmode i respirar, i ara més que mai». Aquest cop no s'han pogut fer sessions informatives als veïns a causa de la covid.