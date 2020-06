Salut i immunitat centren la tercera trobada on-line del grup Inspiració 2022, dijous

El grup Inspiració 2022 organitza la tercera de les trobades online anomenades Mirades per Transformar, el dijous 25 de juny, a les 7 de la tarda. En aquesta ocasió, portarà per títol "Salut i immunitat. Una mirada integrativa". En la trobada, hi participaran tres persones de l'àmbit de la salut com són Josep Herms, metge internista, geriatre i membre d'Inspiració 2022; Ester Torrella, metgessa i homeòpata i Màrcia Cecchini, psicòloga i professora de ioga.

Josep Herms parlarà dels conceptes dins i fora fent un paral·lelisme amb la interioritat i l'exterioritat, i de la immunitat que forma part de dins, però que està relacionada i en comunicació amb l'exterior, que pot ser immunògen. També, de la microbiota intestinal i la seva relació amb les dietes, tenint en compte el valor ecològic de l'alimentació, que forma un continuum d'equilibri amb la natura. I l'exterioritat, amb la connexió amb la natura mitjançant la respiració o inhalació com a interrelació amb el medi. Valorarà el benefici d'ambients naturals, com els anomenats banys de bosc, i amb la inhalació de substàncies que es demostren beneficioses com poden ser per exemple els olis essencials. En definitiva, acabarà posant èmfasi en l'equilibri intern i extern com a fonament de la salut.

Ester Torrella partirà de la medicina tradicional, sigui oriental o occidental, que es basa en l'observació de la naturalesa, l'únic model perfecte i complet en si mateix perquè totes les variables hi són presents en tot i en tot moment. La naturalesa exterior (macrocosmos) i la naturalesa interior (microcosmos) comparteixen una mateixa i única essència. La medicina tradicional observa l'individu en relació amb el tot. Tenen les seves arrels a Egipte (hierofants o metges sacerdots als temples o Cases de la Vida) i recodificada després per Paracels en el Renaixement. La salut és l'estat de benestar que hom experimenta quan els diferents aspectes que el conformen: cos, ment, ànima i esperit, mantenen entre si una relació estable d'harmonia i coherència (consciència d'unitat).

Finalment, Màrcia Cecchini parlarà del ioga i la meditació, com a eina d'autoconeixement i de creixement personal. Creu que si es transmeten mantenint les seves bases filosòfiques i la seva profunditat d'origen, són un espai de retrobament i de connexió amb l'ésser (intern) i amb la vida (extern), unió dins-fora, que com una teràpia progressiva que afavoreix estar en pau amb un mateix i amb els altres. Va ser després de treballar durant anys amb adults, que va entendre que aquestes eines s'havien d'aprendre de petits i havien de formar part de l'educació bàsica, per així poder millorar la salut física i psíquica de les persones adultes. Així van néixer les arrels del projecte Lotus, que ja fa 4 anys que està enfocat a donar eines a infants i adolescents, i que enguany ha arribat a 2.500 alumnes de 10 escoles de Manresa.

Per connectar-se a aquesta tercera trobada online es farà a través de Google Meet i només cal clicar en aquest enllaç a l'hora fixada i s'entra directament a la trobada. Els que es connecten per ordinador només necessiten tocar l'enllaç a la reunió i seguir les indicacions en pantalla per sol·licitar unir-se a la trobada. Els que ho fan per mòbil o tauleta necessiten entrar abans en un compte de Google o de Gmail.

La darrera i quarta trobada online seran el dijous 9 de juliol, a les 7 de la tarda, sobre l'experiència de la mort en temps de la covid-19.