El Sant Joan de la covid dibuixa una revetlla amb més pirotècnia infantil i menys soroll

Les recomanacions de les autoritats estan fent efecte i la revetlla de Sant Joan es perfila com una cita marcada per la prudència a causa de la covid. Això és: més celebracions en la intimitat de les cases i menys en llocs públics. En la venda de petards s'ha traduït, per ara, en un increment de la compra de productes per a la canalla i en menys vendes pel que fa als petards que fan soroll. Els responsables de les casetes de Manresa situen les pèrdues entre un 40 i un 25% respecte a anys anteriors, però confien que a darrera hora s'animin les vendes.

Antonio Garcia ven petards a La Traca, al capdamunt del carrer de Saclosa de Manresa, i a les casetes muntades els dies previs a la revetlla a Bufalvent, els Trullols i a prop de l'Hospital de Sant Joan de Déu, entre altres punts del Bages. Per ara, fa notar que «les vendes són bastant inferiors a les de l'any passat», un 40% menys, situa. Entre d'altres, ho explica pel fet que «el darrer dia de maig encara no teníem els permisos per vendre de la subdelegació del Govern i a partir d'aquí vam haver de córrer com bojos per fer tota la paperassa» i contractar les persones implicades en el negoci: venedors, xofers, responsables de magatzems...



Més lots preparats

El fet que a València no es fessin les falles, entre altres llocs on s'han anul·lat festes on intervé la pirotècnia, fa que de material no en falti, tot i que admet que potser sí que hi ha algun article d'importació que no ha arribat. Remarca que s'estan venent productes especialment pensats per a la canalla i «lots preparats per fer les vendes més ràpides» com a prevenció de la covid. Justament per aquest tema, enguany, com a novetat i com a mesura per evitar aglomeracions de gent, s'ha obert l'opció de comprar per internet (a latraca.cat, on es pot triar de recollir-ho a la caseta que quedi més a prop del comprador). Amb tot, Marta Camins, de Petards Rubiralta, amb casetes al Congost, al parc de l'Agulla i davant de la FUB, en el cas de Manresa, remarca que en les compres en aquesta adreça hi ha algun problema a l'hora de pagar. A més, creu que la gent que no domina el tema és millor que compri presencialment per poder-los assessorar.

Van obrir dissabte i treballaran fins a la revetlla, «que és el dia fort perquè la gent va a darrera hora».

Camins confessa que, sobre un Sant Joan en ple desconfinament, «anàvem una mica perduts perquè no sabíem si la gent en tindria ganes, però estem notant que sí, que té ganes de celebrar-ho i s'està venent». Ella situa les vendes en el 75% «perquè ens basàvem en com havien anat les altres tradicions, Sant Jordi, les mones... però hem sortit de la fase 3 i preveiem que potser seran del 75% i potser més».



Productes d'interior

En el seu cas, també han notat un canvi quant als productes que tenen més requesta. «Són una mica diferents. N'hi ha d'ús interior i més petits. Aquest any, com a novetat, hem fet un lot de Sant Joan que és un producte que es pot tirar al carrer però són petits i, si algú ho prefereix, també són per tirar a casa». També hi ha unes boles de fum noves, afegeix Berta Serracanta, dependenta de la caseta de la FUB, i «articles que ja existien però que es venen combinats i surten més bé de preu». Una oferta de bengales costa 5 euros i n'inclou 25 (de colors, llums blanques i normals) i els paquets poden anar dels 15-18 euros als que en costen més de 50. «Hi ha moltíssima varietat», asseguren les dues.