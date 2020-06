Fem titlla d'«espectacle electoral» el ple de nomenament d'Aloy al Kursaal

Fem Manaresa s'ha mostrat en desacord, en una nota de premsa emesa aquest matí, amb el plantejament del ple de nomenament de Marc Aloy (ERC) com a nou alcalde de Manresa, ja que consideren que des d'Esquerra Republicana "es vol aprofitar un acte protocol·lari per fer campanya electoral amb diners públics".

Des del moment que es va anunciar la localització d'aquest ple, Fem es va mostrar reticents però creuen que amb les darreres informacions "queda palès que l'acte és totalment partidista i gens institucional".

La formació, tot i això, ha manifestat que hi assistirà, precisament per donar veu a totes les manresanes que van apostar per un canvi de fons i per denunciar aquest ús partidista de la institució i els recursos públics fugint d'"espectacles que no aporten res a la ciutadania".

Fem Manresa serà present al Ple "defugint gesticulacions forçades que tenen la voluntat d'obtenir protagonisme mediàtic" i assumint "la responsabilitat d'encapçalar la resposta de l'oposició i traslladar al nou alcalde la necessitat d'un canvi de model de ciutat, centrat en el benestar de les persones, amb l'espai públic com a element de cohesió i el protagonisme dels serveis públics".

Un model de ciutat que, segons Fem "és incompatible amb un govern on participi Junts per Manresa".

En aquest sentit, Fem Manresa considera que l'espai del Kursaal ha de limitar el seu aforament a la capacitat habitual de la sala de plens de l'Ajuntament, per tal de garantir l'acompliment de les mesures de seguretat i, alhora, per "evitar convertir aquest acte en un espectacle partidista".

El context de crisi social i econòmica faria incomprensible que el canvi d'alcaldia es converteixi en un acte preelectoral, "malgrat que la presència de diversos càrrecs públics d'ERC (Roger Torrent, Pere Aragonès, Ester Capella i Teresa Jordà) a la sessió indica la voluntat de donar un protagonisme electoral i partidista que s'escapa de

molt dels interessos de les manresanes i del que hauria de ser un acte institucional".

La candidatura ha anunciat que no participarà en la rebuda de les autoritats, totes elles

d'ERC, prevista abans de la sessió d'investidura, com a mostra de rebuig al plantejament electoralista de l'acte, en considerar que és un fet insòlit que demostra que s'ha pervertit el sentit d'un acte municipal.