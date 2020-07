La commemoració Manresa 2022 durarà del 20 de maig del 2021 al 31 de juliol del 2022

El 20 de maig del 1521 una bala de canó va ferir greument la cama dreta d'Íñigo López de Loyola. Aquest fet va suposar una inflexió en la seva vida que el va portar a convertir-se en el fundador de la Companyia de Jesús i en sant. Avui, un jesuïta com ell està al capdavant de l'Església. Tot i que a sant Ignasi el van curar a Pamplona, el van portar perquè es refés a la casa familiar de Loiola, on es va estar fins al gener del 2022. Després, va iniciar el seu pelegrinatge a Terra Santa, que el va dur a Montserrat i a Manresa, on va viure onze mesos. La data en què va ser ferit marcarà l'inici de la commemoració Manresa 2022, que s'acabarà pel Sant Ignasi del 2022, el dia 31de juliol, ha informat el superior de la cova, Lluís Magriñà. L'any jubileu, com és sabut, tindrà lloc del 31 de juliol del 2021 al 31 de juliol de l'any següent, amb la previsió que quan s'iniciï el pare general dels jesuïtes, Arturo Sosa, sigui a Manresa per fer l'obertura de la porta santa a la Cova per on podran passar els pelegrins que ressegueixin el Camí Ignasià en aquest període.