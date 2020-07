700 fidels a Sant Cristòfol

La covid hi va treure participants, sobretot de gent gran, però, tot i això, la tradicional benedicció de vehicles de la festivitat de Sant Cristòfol organitzada pel Montepio va repartir 700 medalles del sant. Els diners recaptats es donaran a Creu Roja Manresa per ajudar a pal·liar els efectes de la crisi provocada pel coronavirus.

A la tarda, l'entitat va lliurar els seus guardons en una sala d'actes menys plena del que és habitual per respectar les mesures de seguretat. El Premi Fidelitat al mutualista més antic va ser per a Ricard Simó Sallés, de Navàs; i el Premi Confiança al mutualista més jove, per a Gerard Núñez Ferrer, de Manresa. El Premi Montepio a una trajectòria destacada va reconèixer els professionals que atenen el pacient crític de covid-19. L'editor i llibreter Antoni Daura va presentar el 1r Premi Montepio d'Àlbum Infantil Il·lustrat.