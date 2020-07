La Seu fa lluir les seves arrels romàniques

Consagrar una església vol dir que està a punt per fer-hi missa. La dotalia és que se li donen uns béns. Són coses diferents. Enguany, el que se celebra en relació amb la Seu són els mil anys del document de la dotació de béns per a la represa del temple. És una de les informacions que va donar, ahir, Marc Sureda, doctor en Història de l'Art i conservador del Museu Episcopal de Vic, en la conferència inaugural de l'Espai Oliba a la basílica manresana.

La conferència es va fer a la nau central de la basílica, amb l'assistència d'una seixantena de persones repartides pels bancs guardant les distàncies, mentre que la inauguració posterior de l'Espai Oliba, que des d'avui ja és obert al públic en general que visiti la Seu, es va limitar a una vintena -autoritats, amb l'alcalde Marc Aloy i diversos regidors, i persones lligades al patrimoni- per temes de seguretat sanitària per la covid.

Fins ara, des del finestral que hi ha en un lateral del claustre neogòtic es podia veure la galeria porxada de columnes romàniques, però accedir a la part de sota terra per les escales es podia fer en comptades ocasions. Una inversió de 12.000 euros (vegeu-ne més informació a l'edició de dimarts) ha permès endreçar aquest espai per fer-lo visitable. És on hi ha les dues arcades més antigues del temple, del segle XI. Una dada a la qual ajuda a arribar el sistema constructiu dels carreus, menys regulars que en les parets posteriors, va explicar Sureda, que va situar els presents en el context de la Manresa del 1020 per acostar-los el que va representar la visita del bisbe Oliba i de la comtessa Ermessenda, «una de les dones més poderoses de la història de Catalunya». A partir d'aquell any, en què els canonges tenen el títol de propietat per anar recollint rendes i consolidar la canònica, necessitaven construir les estructures d'emmagatzematge, va explicar l'expert, i és possible que es plantegessin construir un claustre. Dues parets fent angle a l'Espai Oliba és l'unic que en queda.

Després de la missa del 2 de juliol passat i de la conferència inaugural d'ahir, els actes per commemorar els mil anys de la represa de la Seu continuaran avui, demà i els dies 22, 23 i 24 de juliol amb les «Vesprades Mil·lenàries», unes visites guiades a l'Espai Oliba i a la primera coberta. Fins ahir, ja hi havia plenes les visites d'avui i demà i quedaven poques places per a la resta, atès que es limita l'assistència a una vintena de persones per evitar aglomeracions.