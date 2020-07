Es crea la taula de seguiment del pla de reconstrucció a Manresa

Ahir va quedar constituïda la Taula de Seguiment del Pla Local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa per intentar mitigar els efectes de la pandèmia.

L'acte, que va presidir l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i representants de tots els grups municipals del consistori, va tenir lloc al Museu de la Tècnica i hi van participar més de 50 persones, en representació d'entitats, associacions, organitzacions, institucions, fundacions i consells municipals de l'àmbit econòmic, social, del voluntariat, sanitari, universitari, professional i del lleure. També hi van prendre part membres del govern municipal.

La taula, que es reunirà cada tres mesos aproximadament, i també en els consells municipals o en taules sectorials, emana d'un document de bases signat per tots els grups municipals l'11 de maig passat, que va deixar fixades les línies de treball. Fins ara, fruit d'aquell acord s'han implementat 169 mesures, amb un volum econòmic de prop de 2,6 milions d'euros. Ara, amb la constitució de la taula, l'actuació que es vagi duent a terme serà avaluada i s'hi podran incorporar propostes i iniciatives vingudes del teixit socioeconòmic participant.

L'alcalde va valorar molt positivament el fet que «en aquest moment tan complicat, amb una crisi que és i que serà molt dura, tot aquest gruix de representants polítics i de tots els àmbits de la ciutadania ens posem d'acord per deixar les diferències de banda i treballar conjuntament, teixint complicitats i aliances».

Hi van intervenir representants de tots els grups municipals. Posteriorment, el gruix de la sessió va servir per escoltar una vintena d'intervencions de representants de les entitats, associacions i institucions de la ciutat. Un missatge compartit va ser remarcar la importància del treball conjuntament per lluitar contra la crisi.