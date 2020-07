El músic que va dir «adeu» a l'avi amb una cançó i el funcionari que tenia la mare en «bones mans»

El cantautor Oriol Barri no va poder acomiadar-se en persona del seu avi quan el virus estava a punt d'apagar-li la vida. Però aquesta situació tan anòmala, creada per la pandèmia, va fer que els seus sentiments es posessin, sense pensar-ho, al servei del seu talent creatiu i en deu minuts, després que la seva tieta, que és infermera i li estava fent el tractament de pal·liatius a casa, va compondre una cançó amb tot allò que li volia explicar. La va enregistrar com va poder i l'hi va enviar. «L'avi estava tens i amb molta angoixa i la tieta li va preguntar si volia escoltar la cançó que li havia enviat. Ell va dir que sí, i quan l'escoltava es va posar a plorar i, després, es va relaxar i el seu cos va baixar de revolucions. Al cap de poques hores, dormint, va marxar», va explicar el cantautor, que va interpretar la peça per als assistents.

També hi va intervenir Josep Ruiz, funcionari de l'Ajuntament que va perdre la mare per culpa del virus. «No havia mort sola, sinó que estava ben acompanyada per bons professionals. Va morir dolçament», va afirmar.