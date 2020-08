La primera mort va tenir lloc el dia quinze de març

? El primer mort en un centre hospitalari de Manresa confirmat per covid va ser el 15 de març. En una setmana ja s'hi havien sumat 5 morts més. A Berga es produïen, també, les primeres víctimes, i a Martorell. Les morts a Althaia havien tingut lloc de manera esglaonada i es van confirmar de cop, quan es van tenir els resultats de les proves per saber si havien estat causades pel coronavirus. El dia 21 de març hi havia sis morts i 51 persones ingressades. Començava un període macabre que encara no s'ha acabat.