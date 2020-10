La Manresa sense bars ni restaurants esdevé una ciutat gairebé fantasma

Fotografia al Centre Històric de Manresa abans-d'ahir al vespre: ambient. Ambient a El Garitu, al Plácido, a la Vermuteria Santa Rita... Gent a les terrasses xerrant i fent el beure. Ambient. La mateixa fotografia ahir: mort. Com a màxim s'escoltava una cançó del duet musical Carpenters al fil musical que sona en vials de la zona. Fruit de la decisió de la Generalitat de decretar el tancament de bars i restaurants dues setmanes per contenir la covid, Manresa –alguns sectors més que uns altres– era ahir una ciutat fantasma.

Persianes abaixades, cadires i taules amuntegades, para-sols plegats. La plaça Major era un desert. Al bar Toni's, que fan entrepans per emportar, fins al migdia havien servit quatre cafès per endur. La cambrera de la tarda tampoc no havia fet cap entrepà. Anna Puigmartí, una veïna de Sant Joan que té l'estudi on assaja i fa classes de música a prop, al carrer de Sant Andreu, i que cada dia va a la plaça a comprar el beure i el cafè per dinar, es menjava l'entrepà que s'havia endut de casa asseguda al replà de davant la Taverna 1913. Tancada. Deia que no entén la mesura, que definia d'«absurda».

Al carrer de Sobrerroca, responsables del restaurant El Graner explicaven que obriran per a qui vulgui recollir-hi el plat del dia que ja ofereixen normalment. Agraïen a Camàlics, un servei de distribució urbana a Manresa de recent creació, que s'hagin ofert a negocis del nucli antic per fer-los el repartiment a domicili a un preu simbòlic. Precisament ahir a la tarda l'Ajuntament va anunciar una mesura semblant.

L'opció: menjar per emportar

Al carrer de la Sabateria, el restaurant Laida tenia en una de les dues entrades al local un faristol amb la carta i dos telèfons per demanar el menjar per dur a domicili, un sistema que es repetia en altres negocis que ofereixen menjar per emportar, com el restaurant de l'hotel Els Noguers, al polígon dels Trullols. En algun cas, tenien la porta entreoberta amb una taula barrant el pas.

Tancats el frankfurt Alpina i el restaurant Atenes al Passeig; el Vermell, el 9 Caraques i el Cau de l'Ateneu, a tocar de la Reforma. En el cas del darrer, just ara que la seva participació al concurs de TV3 Joc de cartes li hauria omplert les taules com mai. Tancat el restaurant La Barretina i el bar La Culla a la carretera del Pont de Vilomara. La Soca a les Bases de Manresa i el frankfurt Les Bases. Forns oberts però amb les taules i cadires de les terrasses recollides.

Al carrer de Barcelona, que a la zona propera a la plaça Bages té un bon reguitzell d'oferta del sector de la restauració, tancats el Ramen House, el Tècum, on un cartell informa que estan de vacances; el Gretta Gogó, el Doble V... A la plaça, el restaurant Marbà tenia ahir la porta mig oberta. La seva propietària, Laura Morales, apuntava que, tot i que fer menjar per emportar no li surt a compte, ho mantindrà perquè és ella sola. Ahir va vendre un menú. A la porta hi tenia un barril barrant el pas. «Un client hi volia fer el cafè i han vingut els Mossos i m'han dit que aquí no s'hi pot prendre res, que ha de ser per endur; que ni per un moment».

Assegurava que no s'esperava el tancament. «Potser més restriccions, tancar més d'hora o menys gent a dins, però que ens fessin tancar així, no, i menys com ho han fet: d'un dia per l'altre. Jo per a demà [avui per al lector] tenia un grup per sopar de disset i havia fet comanda i ara la comanda, congelada». Encreuava els dits perquè siguin quinze dies com s'ha dit «però no m'ho crec», lamentava molt afectada. «Passaran quinze dies i ens diran quinze dies més i ens faran anar a la merda». Criticava que en altres sectors no se sigui tan estricte, com als supermercats, «on no hi ha distàncies ni res», o a les escoles. «El meu fill és asmàtic i va a un col·legi on són trenta nens en una aula». Morales va obrir el negoci el febrer. «Vaig tancar el març i ara que començava a revifar... És molt injust. Potser som els que anem més amb compte i, a més a més, tancant els bars fomenten que hi hagi més botellons», feia notar.

«Després de l'esforç que hem fet...»

Molt a prop d'ella, al restaurant Gretta Gogó, el seu propietari, José Antonio Hernández, abaixava la persiana totalment indignat per la situació i, en concret, amb les administracions, «que no ho han sabut gestionar i segueixen sense saber-ne». «Després de l'esforç que hem fet... Des del moment que ens van deixar obrir vam fer un protocol exhaustiu de cara a la prevenció de la covid-19. Fins al dia d'avui hi hem estat treballant, i no ha servit de res». Ell també utilitzava el mot «injust» per expressar el seu sentiment. Afirmava que per al sector és un cop duríssim perquè l'estiu ja no ha estat com el de l'any passat. «Hem sobreviscut». Per sort, mentre que l'altra vegada els va agafar en fora de joc i van tenir pèrdues, ara «ens hem curat una mica en salut i hem retirat les comandes que hem pogut».

Lluny del que sembla, el tancament de bars i restaurants no reverteix en un increment de la feina en negocis com les pizzeries. Ho confirmava la Keiri, encarregada de Domino's Pizza, al carrer Barcelona, que deia que tot i que el fort del negoci és el lliurament a domicili, no poder tenir la sala oberta suposa pèrdues importants, i la feina els baixa. L'encarregat del Viena dels Trullols, on uns precintes prohibien l'accés a taules i cadires, hi coincidia. En canvi, a repartidors com els de Glovo segur que els augmenta.