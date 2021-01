Filomena Penina Tomàs, la segona més anciana de Manresa, compleix 108 anys

La nit de Nadal, Filomena Penina Tomàs va complir 108 anys. És la segona persona més anciana de Manresa, després d'Antònia Llanes Aiguadé nascuda el 7 de març de 1912.

Filomena Penina, vídua d'Enric Vicente i nascuda el 24 de desembre de l'any 1912 (any conegut per l'enfonsament del Titànic), va bufar les espelmes del seu 108 aniversari envoltada d'alguns dels seus familiars i amb la seva besnéta de 8 anys, la Daniella.

La seva neta Noemí Carrión ha explicat a aquest diari que la Filomena els explicava que no esperava haver de tornar a passar per una altra situació com la que s'està vivint actualment com els tocs de queda, mascaretes, restriccions i estats d'alarma, ja que ella ha passat per tres guerres i també va viure la grip espanyola, una de les epidèmies més mortals.