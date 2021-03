Acció de la PAHC a una oficina de Bankia a Manresa per demanar un lloguer social

Una vintena de membres de la PAHC Bages s'han fet forts aquest dimecres al matí davant l'oficina de Bankia a tocar de la plaça de Crist Rei. Hi han arribat a 2/4 d'11 i tres han entrat a l'interior. Demanen un lloguer social per a Faisal.

L'afectat tenia una hipoteca amb Bankia però va deixar de pagar-la, li van condonar el deute i li van donar un lloguer al mateix pis per cinc anys, segons han explicat membres de la PAHC. Aquest lloguer es va acabar el 2016. Des d'aleshores diuen que reclamen un lloguer social per a ell.

A l'interior de l'oficina hi han entrat fins a sis agents dels Mossos d'esquadra, dels quals n'hi han quedat dos. També hi ha Faisal i una altra membre de la PAHC. A la tercera persona de la plataforma han explicat que l'han fet fora sota amenaça de multa. En aquest moments, Faisal parla amb el director de l'oficina.

Quan han arribat al matí, han tapat amb una pancarta que duien el caixer automàtic exterior de l'oficina, on també han fet una escampada d'enganxines. Asseguren que no en marxaran fins que Bankia doni una solució per al seu company.