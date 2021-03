El Síndic atén 26 persones a Manresa, el doble que la darrera vegada

L'equip del Síndic de Greuges de Catalunya va atendre en la seva darrera visita a Manresa, dimarts de la setmana passada, 26 persones residents a la capital del Bages; 18 van presentar queixes i 8 van fer consultes. La quantitat aquest primer trimestre de l'any ha augmentat notablement des de la darrera ocasió, que va ser el 9 de desembre de 2020. Aleshores en va atendre 13 persones; 4 van fer consultes i 9 queixes. Entre les 9 queixes n'hi va haver 4 dirigides a l'Ajuntament de Manresa.

Aquesta vegada, les problemàtiques plantejades van ser, entre d'altres, temes relacionats amb consum (electricitat i aigua), serveis socials, medi ambient, urbanisme, etc. Vuit de les 18 queixes presentades anaven adreçades a l'Ajuntament de Manresa.

Per motius de prevenció sanitària, en aquesta ocasió l'atenció va ser telemàtica, per telèfon o per vdeotrucada i cali haver concertat l'entrevista prèviament.