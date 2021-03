Convocada a Manresa una manifestació a favor de la llei trans, dimecres

Dimecres que ve tindrà lloc una manifestació a Manresa contra la transfòbia i a favor de la llei trans amb el lema «Defensem els drets trans».

A Manresa, tindrà lloc a les 7 de la tarda a la plaça Major. La convocatòria es fa per part de L'Aldarull, del Bages; El Triangle, que és el col·lectiu de Navàs; La Cugula, de Solsona, i Esgarriades, d'Osona i el Lluçanès.

La mobilització vol denunciar la coincidència del discurs de l'extrema dreta i del PSC-PSOE. Han denunciat la campanya d'odi transfòbica «que el PSC i altres partits estan duent a terme contra nosaltres, les persones trans, i contra els nostres drets».

Segons els convocants, «durant els darrers mesos hem vist com el col·lectiu trans ha patit tota una campanya mediàtica i política d'assetjament, injúries i fal·làcies per part de diversos sectors polítics, tant de l'extrema dreta com de suposades esquerres».