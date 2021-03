Càritas forma 12 persones per trobar-los una feina i regularitzar-ne la situació

Càritas Manresa ha posat punt final aquesta setmana al curs «Fita de cures de les persones i de la llar», un projecte de formació i d'inserció laboral del qual n'ha destacat els bons resultats que ofereix.

Enguany, al curs, que «va tenir molts sol·licitants», s'hi han format 12 persones, 8 dones i 4 homes. Després de la formació, Càritas les posarà a la borsa de treball i en gestionarà la inserció laboral buscant particulars i empreses. La majoria troben feina aviat, remarca l'entitat. Posa com a exemple que l'any passat hi van participar 10 persones, 8 de les quals van aconseguir feina després de la formació, ja sigui en domicilis particulars o en empreses.

Es tracta d'un programa de formació i d'acompanyament perquè les persones trobin un treball digne i regularitzin la seva situació administrativa. Les famílies o empreses que estiguin interessades en la contractació de participants al curs es poden adreçar a Càritas Manresa (caritasmanresa@caritasmanresa.cat).

El Fita té una durada de 154 hores de formació i està basat en el certificat professional de treball domèstic. Inclou un mòdul de neteja domèstica, un de cuina domèstica, un de bugaderia i un d'atenció bàsica a les persones, ja que és una tasca molt demanada per les famílies. Els participants van anar fa uns dies a la Fundació Alícia a examinar-se dels coneixements de cuina adquirits.

Combina sessions teòriques i pràctiques per donar un coneixement ampli i dotar d'eines i recursos als futurs professionals. Es realitzen classes de cuina i neteja pràctica, així com dinàmiques de comunicació, i simulacions que serveixen per posar-se en situació del que es trobaran a la pràctica.

Perquè això sigui possible Càritas té la col·laboració de professionals especialitzats de l'Equip d'Atenció Primària Plaça Catalunya i Sagrada Família, l'ASSIR Bages-Solsonès, de la Fundació Alícia, Sant Andreu Salut, l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i la FUB (Fisioteràpia) entre d'altres, juntament amb una trentena de persones voluntàries, les quals aporten qualitat i un valor afegit a aquesta formació.