Queixes per la poca idoneïtat de les zones d'esbarjo per a gossos

Batec Animal, una entitat nascuda a Manresa que treballa en la defensa dels animals i del medi ambient, ha reclamat «un cop més a l'Ajuntament unes zones tancades i en condicions, il·luminades, grans i segures, per a gossos i persones». Al seu entendre, els dos espais que ha ofert el consistori com a prova pilot amb aquesta finalitat són un «mal pedaç».

Batec Animal fa memòria que «a finals de desembre l'Ajuntament de Manresa anunciava que delimitaria una part de dues zones verdes de la ciutat com a zona d'esbarjo per a gossos. En aquests punts els gossos podrien córrer i jugar deslligats sense perill de ser multats, però només en unes franges horàries molt concretes, de 7 a 10 del matí i de 8 a 10 de la nit».

Un espai és al parc del Castell i l'altre, vora el riu, a la zona de la fàbrica dels Panyos. «Estaven senyalitzats amb uns cartellets amb el dibuix d'un gos amb corretja i sense. Cartellets que, en el cas dels Panyos, ja han desaparegut». Transcorregut el temps, Batec Animal n'ha volgut fer una valoració. «Podem dir que l'opinió majoritària dels manresans i manresanes que tenim gossos és que són, pel cap baix, un mal pedaç».

Recalquen que ja s'havien posat en contacte amb l'Ajuntament per reclamar «una solució al fet que els gossos necessiten zones d'esbarjo on socialitzar i córrer desfermats. Necessitat reconeguda per tots els etòlegs i veterinaris i, fins i tot, per l'Ajuntament. No pipicans. No llocs on pixar. Llocs on fer el que qualsevol animal necessita: esbafar-se! I, òbviament, aquestes zones, proves pilot, no són el que necessiten. No ho són perquè són petites, no hi ha fonts i no estan tancades. Els gossos no saben llegir, no els pots dir ´d'aquí no passis' (no, quan el que busques és que corri!)»

Fan notar que «els que tenim gos volem deixar de patir i veure jugar els nostres gossos tranquil·lament, cosa que en una zona oberta és impossible. Altra cosa és el tema horaris, que són molt restrictius, sobretot als vespres, quan pel coronavirus es recomana no fer servir els parcs i jardins a partir de les 8 del vespre. I a certs llocs a ningú no li fa gràcia estar de negra nit. A banda que els gossos han de poder sortir al migdia».