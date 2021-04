El PSC exigeix l'actualització de sou a les treballadores de Serveis Socials municipals

El grup municipal del PSC ha exigit a l'alcalde Marc Aloy que posi solució al desacord actual que l'equip de govern manté amb el sindicat de CCOO en relació a les remuneracions que estipula el Catàleg de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Manresa aprovat per unanimitat el passat mandat. Com a conseqüència d'aquell catàleg, els i les treballadores municipals passen a obtenir una adequació del seu sou a les responsabilitats i condicions reals de la feina que fa cadascú.

No tothom va veure millorat el seu sou de manera immediata. Es va fer per fases i això significa que una part dels treballadors van acceptar que una altre part obtinguessin la millora abans.

Segons el portaveu del grup municipal del PSC, Felip González, després de millorar el sou a les categories laborals amb remuneració més baixa en el primer any, i als i les policies locals en el segon any (amb un muntant econòmic global de més de mig milió d'euros), aquest any tocava l'aplicació a les categories A-2 i A-1. I aquí ha vingut el conflicte actual amb els sindicats «perquè un Catàleg de Llocs de Treball que fins ara havia permès una aplicació sense conflicte, per a una part de la plantilla, resulta que ara l'equip de govern ha detectat que els increments que resulten de la seva aplicació per a una part del personal són superiors als que ERC i JxM consideren adients».

Segons González, l'Ajuntament qüestiona ara com a sobrevalorats 40 llocs de treball de Serveis Socials (treballadores i educadores Socials) i els 6 inspectors de Salut Pública.

El polític socialista exigeix al govern que, «trobi la solució adient per no regatejar amb les actualitzacions salarials que col·lectius tan sensibles de la plantilla esperen des de fa temps».