L’ascensor del carrer de Circumval·lació, que hauria d’entrar en funcionament aquesta primavera, segons va informar l’Ajuntament el febrer passat, és una de les propostes guanyadores del pressupost participatiu pendents d’acabar. Una altra, és la millora de les piscines d’estiu, del 2019, de la qual hi ha el projecte fet però que no s’ha executat. L’ascensor per relligar millor el Passeig de Pere III amb el carrer de Circumval·lació va sorgir en la convocatòria del 2017. Inicialment, s’havia de fer enganxat al mur del solar que hi ha al costat de l’edifici dels sindicats però l’Ajuntament va decidir canviar-lo i fer un projecte més ambiciós. Ara, l’ascensor estarà situat a l’alçada de la plaça Espanya. S’eliminaran les atrotinades escales que hi ha a l’indret i se’n faran unes de noves amb unes rampes incloses. D’un pressupost de 50.000 euros ha fet el salt a un de 155.147,37 (IVA inclòs).

Aquest any tampoc no hi haurà pressupost participatiu. Demanat per aquest diari, atès que no n’havia dit res, l’Ajuntament ha confirmat que no es destinarà la partida anual de 200.000 euros per repartir entre els projectes per millorar la ciutat més votats per la ciutadania proposats per associacions, entitats i particulars.

L’any passat, tal com va recollir aquest diari (vegeu edició del 19 de desembre del 2019), l’Ajuntament va decidir no convocar el pressupost participatiu amb la idea de deixar enllestides les obres pendents d’executar d’anteriors edicions. Va anunciar que preveia que el tornaria a convocar el 2021 amb un nou format que, segons fonts del consistori, encara no s’ha concretat i, per tant, segueix en estudi, la qual cosa ha motivat que enguany tampoc no hi hagi pressupost participatiu.

Un model esgotat

L’abril del 2019, coincidint amb la presentació dels projectes finalistes de la que ha estat la darrera edició del pressupost participatiu, l’aleshores regidor de Participació, Pol Huguet, va posar damunt la taula la possibilitat de canviar el model de participació ciutadana perquè, al seu entendre, potser havia tocat sostre, després de cinc anys d’ençà de la primera edició, el 2015. Aquell mateix any, coincidint amb l’inici de l’actual mandat, la denominació de regidor de Participació va desaparèixer. Des d’aleshores s’anomena regidoria de Govern Obert, amb Montserrat Clotet al capdavant.

Un aspecte que ha caracteritzat el pressupost participatiu tots aquest anys ha estat la lentitud a l’hora de materialitzar les obres. Justament el 2019, a banda de repensar el model, es va explicar la decisió de no convocar l’edició del 2020 per poder enllestir les actuacions que encara hi havia pendents, que aleshores eren onze, inclosos els quatre projectes que havien guanyat aquell any. Amb aquest objectiu, el 2020, tot i no haver-hi pressupost participatiu, l’Ajuntament va incloure igualment una partida de 200.000 euros al pressupost municipal, que són els diners que els anys 2016, 2017, 2018 i 2019 es van repartir a parts iguals els projectes guanyadors, mentre que el 2015 la partida va ser de 100.000 euros. L’Ajuntament va explicar que s’havien reservat aquests 200.000 euros igualment per acabar els projectes pendents perquè en algun cas la quantitat inicial prevista havia estat insuficient i havia calgut afegir diners a l’actuació. Un exemple és l’utilitzadíssima passarel·la de Can Poc Oli, del pressupost del 2016 i estrenada l’any passat, que va costar 63.579 euros i no els 50.000 previstos a l’inici; i l’ascensor del carrer de Circumval·lació (vegeu el desglossat).

A banda de la lentitud en la materialització d’alguns projectes, la poca resposta ciutadana a l’hora de votar-los, si es compara amb els esforços destinats per desplegar tot l’operatiu per permetre aquesta participació presencial i telemàtica, podria ser un altre motiu. L’any que van votar més persones van ser poc més de 6.200 i la darrera convocatòria, de 3.528.

Preguntades per aquest diari, entitats que algun cop s’han presentat al pressupost participatiu el van defensar però van remarcar que calia millorar el sistema per triar i votar els projectes, i que s’executin amb més rapidesa de la que ho han fet fins ara.