Una majoria aclaparadora dels treballadors essencials que ahir a la tarda van acudir al Palau Firal de Manresa per rebre la segona dosi de la vacuna van optar per repetir amb AstraZeneca, deixant així de banda les recomanacions del Govern, que aconsellava vacunar-se amb Pfizer, i malgrat haver de signar un consentiment explícit. En xifres facilitades pel mateix Departament de Salut, de les 774 persones que ahir van passar pel centre de vacunació,708 van seguir amb la mateixa vacuna que en la primera administració i només 66 van preferir canviar i rebre el líquid de Pfizer. L’opinió majoritària entre diferents vacunats consultats per Regió7 és que els estudis científics recomanen seguir amb la vacuna que s’ha començat.

Una d’elles és la fisioterapeuta Sílvia Fàbregas, que explicava que ja «portava el consentiment firmat des de casa» i que havia decidit repetir perquè «els estudis a nivell científic ho avalen» i perquè «al Regne Unit dos milions de persones han rebut la segona dosi i no han tingut trombosi».

També s’expressava en el mateix sentit Irene Ramírez, que després de no tenir cap problema amb la primera dosi ahir repetia amb el vaccí desenvolupat per Oxford. «Em semblava millor no barrejar», encara que també es queixava que «hi ha tanta informació que costa decidir» i lamentava que «hi hagi missatges contradictoris».

La mestra Núria Crespo, de Cardona, que també va optar per una segona dosi d’AstraZeneca, assegurava que ho havia fet perquè «no tenia sentit fer-ne primer una i després una altra». També retreia als governants que «se’ns faci decidir a nosaltres: no és just».

La també mestra Sara Rosiñol, en aquest cas de Gironella, optava per seguir les recomanacions dels científics i considerava que hauria estat «incoherent» canviar de vacuna a l’hora de rebre la segona dosis. En la seva opinió, un cop administrada la primera part del vaccí al col·lectiu de treballadors essencials «s’ha fet un canvi de criteri sense saber quina efectivitat té si primer se’n posa una i després l’altra». «Amb les vacunes, com els medicaments, s’ha de fer la pauta completa. Els estudis amb canvis de vacuna s’han fet amb grups molt reduïts de persones», afegia Pilar Albacete, també mestra, a la qual ahir van injectar també una segona dosi del vaccí d’Oxford. Entre les coses que no agraden a aquesta mestra també hi ha el fet que qui escollia per seguir la pauta i no canviar de tipus de vacuna, havia de signar un document de consentiment en el qual es fa responsable del que li pugui passar, mentre que els que canviaven de marca i ahir es posaven Pfizer no ho havien de fer.

«Hauria fet les dues de Pfizer»

El veí de Sant Joan de Vilatorrada Javi Aguilera és una de les 66 persones que ahir van triar Pfizer per completar l’actual cicle de vacunació. Explicava que, després de rebre la primera dosi d’AstraZeneca, l’únic efecte secundari que va tenir va ser dolor al braç, però que la solució de Pfizer «em dona més confiança» pels possibles efectes secundaris d’AstraZeneca i que Pfizer no té. De fet, assegurava que «si hagués pogut triar des d’un bon principi hauria fet les dues dosis de Pfizer». Finalment, afegia que «ara diuen que segurament necessitarem una tercera dosi i aquesta ja serà de Pfizer. Si és així, per què esperar?», es preguntava.

Una situació ja prevista

La situació no va agafar per sorpresa ni a Anna Sabata ni a Olga Díaz, que ahir estaven al capdavant del dispositiu, la primera en la part d’infermeria i la segona en la gestió més administrativa. Explicaven que ja preveien que la majoria optaria per repetir amb AstraZeneca com els darrers dies ha passat a altres punts de Catalunya. I malgrat que estaven preparats per adaptar-se a qualsevol situació que pogués sorgir al llarg de la tarda en la demanda de vacunes d’una o altra marca –no era fins quan arribaven al Palau Firal que els usuaris deien quina vacuna volien– el dispositiu ja s’havia preparat a consciència.

Un circuit per a cada vacuna

Per a cada tipus de vacuna hi havia un circuit diferent. L’objectiu era evitar que hi pogués haver confusions, tant entre els usuaris com en els professionals, a l’hora de posar l’antídot contra el coronavirus. Dels dos recorreguts, un era per als que repetien i a l’entrada ja hi havia dues taules amb persones que atenien els qui volien AZ i en les quals l’activitat era constant. En el circuit per als que havien decidit canviar, en canvi, només hi havia una taula que passava llargues estones buida.

Pel que fa als box de vacunació, n’hi havia dos de previstos per posar Pfizer –encara que al final només en van usar un– i cinc per a AstraZeneca. A més a més, per evitar confusions, a part del circuit separat als que escollien Pfizer se’ls lliurava una cartolina lila i als d’AstraZeneca, la cartolina groga. A més a més, aquests últims havien de tenir els fulls amb el consentiment a les mans –molts ja els portaven signats de casa– fins al moment que es registrava que havien rebut la vacuna, de manera que, explicaven les responsables, «s’assegura tres vegades que volen la vacuna d’AstraZeneca».

En canvi, aquest document de consentiment no era necessari per als treballadors essencials que decidien canviar i posar-se Pfizer, que només portaven la cartolina.