A Manresa, apostar per un vehicle respectuós amb el medi ambient no surt tant a compte com fa dos anys, econòmicament parlant. La zona blava, que el 2018, aprofitant que es van actualitzar les tarifes, es va establir que tingués una bonificació del 100% per als vehicles amb el distintiu de zero emissions de la DGT, va passar a una del 75% el 2020. Enguany s’ha reduït a una del 50%.

Com estableix la Direcció General de Trànsit (DGT), els vehicles de zero emissions són els elèctrics de bateria (BEV), els elèctrics d’autonomia estesa (REEV), els elèctrics híbrids endollables (PHEV) amb una autonomia de 40 quilòmetres i els vehicles de pila de combustible.

Segons les tarifes del 2021, un vehicle de gasolina o ECO paga 1,73 euros l’hora a la zona blava i un que genera zero emissions, 86 cèntims l’hora. Si aparca a la zona taronja (que són les places que estan més allunyades del centre) ha de pagar el mateix que qualsevol altre vehicle: 1,52 euros l’hora.

El 2018 l’Ajuntament va actualitzar les tarifes per a la zona blava i va establir una bonificació del 100% del cost del servei per als vehicles de zero emissions, amb un temps màxim d’estacionament de dues hores, com la resta de vehicles que hi estacionen. L’alegria no va durar gaire temps perquè, al cap de dos anys, el 2020, ja va rebaixar la bonificació al 75% i enguany l’ha reduït al 50%.

L’Ajuntament informa que s’ha optat per aplicar una tarifa a tots els vehicles que estacionen a la zona blava, amb un màxim de temps de dues hores, per tal de «fomentar la rotació i la diversificació d’usuaris, que és l’objectiu de la zona blava, i que, entre altres aspectes, beneficia l’activitat comercial». A banda, fa notar, «amb les bonificacions s’assoleixen dos objectius: s’incentiva l’ús del vehicle elèctric (ja que és més barat aparcar) però és té en compte també que hi ha altres maneres més sostenibles per moure’s per la ciutat que no són el vehicle privat (com anar a peu, en bicicleta o en transport públic)».

Gratuïtat en altres municipis

La zona blava de Manresa, que gestiona l’empresa Eysa, ha estat durant molts anys de les més cares de Catalunya i també de l’Estat. Actualment, a la ciutat hi ha més de 700 places de zona blava i més de 450 de zona taronja.

Pel que ha pogut sondejar aquest diari, la majoria de municipis tenen tarifes més econòmiques per als cotxes elèctrics i no les estan apujant. A Barcelona, hi ha quatre tipus de tarifa de zona blava segons el temps de durada de l’estacionament i el distintiu que porta el vehicle. En tots els casos, els que tenen el distintiu de zero emissions no paguen res. A Sant Cugat del Vallès, els vehicles amb aquest distintiu ambiental estan exempts del pagament a l’àrea blava, i els vehicles amb l’etiqueta d’emissions ECO tenen una bonificació del 50% sobre el preu de la zona. A Vic, els vehicles 100% elèctrics (zero emissions) poden aparcar de franc a totes les zones d’estacionament de rotació (àrea verda, blava i taronja) de la ciutat, i no han de treure tiquet. En el cas de Sabadell, els vehicles amb zero emissions tampoc no paguen la zona blava. Tot i això, han de treure el tiquet virtualment en una App perquè en quedi constància. A Vilanova i la Geltrú, no estan subjectes a la taxa regulada els vehicles que acreditin zero emissions mitjançant la targeta o l’adhesiu facilitat per la DGT.

A Terrassa, la bonificació per a aquest tipus de cotxe és del 90%. També hi ha municipis on no hi cap tipus de rebaixa. És el cas de Reus, on els cotxes cent per cent elèctrics paguen com la resta.