El director general de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa), Valentí Martínez, i el coordinador de projectes amb Amèrica del Sud, Òscar Dalmau, han participat com a ponents al Foro de Innovación para el Aprendizaje y el Desarrollo. S’ha desenvolupat de forma virtual, i hi han pres part 1.500 professionals de 26 països diferents.

Dalmau hi va intervenir per parlar de la metamorfosi de l’aprenentatge en les organitzacions. Martínez, per la seva part, va presentar la metodologia Management Colors, una eina que, a partir del joc, permet donar suport i reflexió a l’acció directiva.

No és la primera vegada que professionals de la FUB-UManresa participen en aquest fòrum internacional. Segons la institució, la iniciativa s’emmarca en les accions d’internacionalització de la universitat manresana, especialment pel que fa a accions amb països llatinoamericans.