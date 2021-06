«Donat que encara estem vivint els efectes de la covid-19, les Enramades 2021 es dedicaran a fer passejades il·lustrades per conèixer al barri». L’Associació de Veïns de les Escodines no ha volgut renunciar a la seva festa més emblemàtica però, degut a la pandèmia, l’ha adaptat a un nou format.

La primera activitat, demà divendres, consistirà en un concurs de dibuix amb l’enunciat Com volem el nostre barri? Serà a les 5 de la tarda a la biblioteca Jaume Perramon i al pati del Casal de les Escodines. Dissabte, amb sortida a les 11 del matí del Casal, es farà una passejada per conèixer l’arbrat del barri organitzada per Meandre i conduïda per Manuel Santoyo, col·laborador de l’entitat.

La propera passejada serà el dissabte 19 de juny, en aquesta ocasió per l’art romànic del barri i a càrrec de Josep Llobet. Se sortirà a les 8 del matí del Casal de les Escodines per fer l’itinerari següent: carrer de Sant Bartomeu, passera, Sant Marc, Sant Pau, aqüeducte i Pou de Llum. El darrer acte del programa serà el diumenge 20 de juny, amb una visita els mosaics que ha creat Marko Rupnik per a l’església del Santuari de la Cova, on es farà la trobada a les 5 de la tarda. A les 6 s’hi celebrarà una missa pels difunts del barri de l’any passat i d’aquest.

Per participar a les visites es recomana fer la inscripció prèvia al telèfon 93 875 15 40 o al correu secretaria@escodines.org.