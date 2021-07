L'arribada de la calor és sinònim de la posada en marxa dels casals d'estiu per a infants i joves de la Catalunya Central. Els responsables, CAE-Fundació La Xarranca, han destacat que la primera setmana ha estat tot un èxit. "Els nens i nenes han trencat el gel amb jocs de coneixença i s’han après la cançó de l’esmorzar. Cada any ens inventem una cançó nova per donar pas a l’esmorzar i enguany la melodia és la de 'Bola de Drac'. A més a més, han començat els seus entrenaments per convertir-se en ninges i ja tenen la seva bandana i la seva llibreta per anotar les missions. Com no podia ser d’una altra manera, els nens i nenes també fan jocs d’aigua cada dia si és possible i aquesta setmana han fet una excursió per conèixer l’entorn".

Pel que fa als joves d’Òrbita Jove (Manresa) i Pack Jove (Vacarisses), expliquen, "s’ho estan passant d’allò més bé. Entre gimcanes de carrer, excursions que acaben amb bivac, torneig de vòlei o una sortida al canal Olímpic i pàdel surf (Vacarisses)".

Enguany, s'han apuntat als casals uns 400 infants, que es reparteixen entres els casals de l'escola La Sèquia, Pare Algué i Renaixença de Manresa; El Bitxac de Santpedor, Castellbell i el Vilar i el de Monistrol de Montserrat. Uns 320 joves faran activitats programades i segons les seves motivacions amb Òrbita Jove, organitzat amb el suport de l’Ajuntament de Manresa; i Pack Jove, organitzat amb el suport de l’Ajuntament de Vacarisses.