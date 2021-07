El novembre del 2019, Ràdio Taxi Manresa va posar en marxa una campanya per lluitar contra les agressions sexuals i la inseguretat a Manresa. La iniciativa sorgia després dels casos de violacions en grup que es van viure a la capital del Bages i busca garantir la tranquil·litat de les dones. L’etiqueta que duen als taxis ho deixa ben clar: «Si vols em puc esperar fins que entris a casa. Avisa’m».

El delegat del sindicat STAC de la Catalunya Central, Manel Carrillo, explica que, «abans de la campanya, això sempre s’havia fet. En serveis nocturns solíem demanar si necessitaven que ens esperessin o simplement ens esperàvem que entressin al seu domicili». I afegeix que, «tot i així, després dels freqüents problemes de delinqüència i agressions sexuals a la ciutat, vam decidir potenciar-ho amb aquesta campanya. També, perquè les clientes, i igualment els clients, fossin conscients d ’aquest servei i perdessin la possible vergonya a demanar que ens esperéssim. La Manresa nocturna és un lloc perillós, i si un atracador o un agressor veu que estàs pendent de la persona que acabes de deixar, els tira enrere fer algun moviment, a diferència de si marxes i deixes la persona totalment sola», fa notar.

La campanya no només implica que els taxistes s’esperin fins que la persona hagi entrat a casa seva, sinó que intenta abolir el masclisme en general. «Una cosa que també fem és no permetre depèn de quin comportament per part de l’home cap a la dona. És increïble els maltractaments que arribem a veure, i hi ha vegades que cal dir que al taxi això no es tolera», insisteix Carrillo.

Celdoni Sala, secretari de l’Associació de Ràdio Taxi Manresa, assegura que el grup de persones que més ha demanat aquest servei són, «sobretot, les dones grans i les noies més joves, però, en aquest darrer cas, no ens ho demanen tant elles, que poden no ser-ne conscients, sinó els seus pares». Sala explica que els homes també ho necessiten, «com, per exemple, els propietaris de restaurants i comerços que porten la recaptació a sobre».

Ambdós taxistes coincideixen que, «des de l’inici de la campanya, aproximadament el 50% de les persones que pugen al taxi a la nit demanen que ens esperem. Per tant, ha estat una campanya reeixida». Carrillo comenta que «hi ha gent que ens dona propines i volem que sàpiguen que no és necessari; la seva seguretat és part de la nostra feina».

Regió7 també ha parlat amb la companyia Taxis Manresa, els quals es van adherir a la campanya tot i no portar l’adhesiu als cotxes. El segon president, David Cabana, explica que «als nostres clients sempre els hem donat l’opció d’esperar-nos, però des de la campanya també ens vam conscienciar més nosaltres i la població. El client ho agraeix molt».

Una iniciativaque té el punt de partida a Madrid

Després de conèixer el cas de la menor que va ser víctima d’una violació grupal, l’any 2016, i que es va jutjar el 2019, la Federació Professional del Taxi de Madrid (FPTM) va impulsar la idea de col·locar adhesius als cotxes amb la frase «Si quieres puedo esperar a que entres, dímelo», en forma de senyal de perill i de color lila per intentar donar més seguretat a la clientela i evitar que la timidesa impedís demanar al conductor que s’esperi uns minuts fins a entrar a casa i estar segur.