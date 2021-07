Jordi Turull encapçala la Travessa per la llibertat

La marxa s’ha iniciat a les 7 del matí a Artés i ha arribat a Navarcles mitja hora abans del previst amb més de 600 persones acompanyant-la. Segons el fotògraf Ramon Creus, “és el dia que més gent hi he vist”. A més, la travessa compta amb la innovadora presència de drons a càrrec de Toni Camacho per oferir-ne una nova perspectiva.

En la seva parada a Sant Fruitós de Bages, Turull ha signat al llibre d'honor del poble en la recepció que li han fet al Bosquet.

Després de l’arribada a Navarcles, on els han rebut els gegants i han fet parada, la travessa continua el seu camí que espera acabar a La Plaça Sant Domènec a les 12 del migdia.