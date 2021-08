Per segon any consecutiu no hi haurà correfoc, un dels trets identitaris de la Festa Major de Manresa. Però en aquesta ocasió sí que hi haurà un espectacle de foc, llum i fum ideat i protagonitzat per Xàldiga, que s’ha proposat desafiar la pandèmia. El nom ho diu tot: Foc a la covid.

Se celebrarà el dissabte a 2/4 de 10 del vespre en un escenari inèdit com és el camp de futbol del col·legi La Salle. El dia abans a la mateixa hora hi haurà, també la Moscada Infantil. Un i altre s’hauran de seguir asseguts, amb distància i totes les mesures de seguretat sanitàries establertes.

Imatgeria i personatges

Tota la imatgeria i personatges del correfoc com els dimonis desfilaran per l’escenari en un espectacle que s’ha concebut perquè sigui molt visual, segons explica a Regió7 Manel Iglesias, de Xàldiga. No serà ni un correfoc ni una mostra perquè no es podran fer els balls ni la coreografia que normalment acompanya la mostra.

Hi faltaran personatges com el Boc, que serà substituït per un element nou que l’organització no ha volgut desvetllar per mantenir la sorpresa. Ni tampoc no hi haurà l’espectacular pirotècnia del Bou. Però sí que s’hi barrejaran diferents efectes i tipus de foc. «Hem anat a buscar efectes visuals» com per exemple la pirotècnia que hi ha a algunes places. «Serà diferent del que la gent està habituada a veure. Tot i no haver-ho fet mai i en les circumstàncies que estem, creiem que a la gent li agradarà».

Una hora de foc

Tot fluirà a partir d’un fil conductor, segons Iglesias. Durant una hora tots els elements del correfoc -bestiari, capgirells, moixogants, fogueres i fogaines- aniran sortint a l’escenari per fer les seves representacions.

Hi haurà un mínim de persones per cada grup. Per volum i per mantenir les condicions de seguretat sanitàries, no podrà sortir tothom qui fa possible el correfoc i la mostra, unes 500 persones aproximadament. Es cremaran uns 20 quilos de pólvora, els que normalment es gasten en una mostra, «que és molt més teatralitzada que el correfoc», quan se n’utilitzen uns 280 quilos.

Per altra part la Moscada Infantil, que a l’última festa major tampoc no es va dur a terme, serà semblant a la que es feia fins ara. S’hi barrejaran actors amb foc. En aquest cas s’hi esmerçaran entre 4 i 5 quilos de pólvora.

Ganes de foc

Iglesias assegura que a Xàldiga hi havia ganes d’organitzar alguna activitat per la festa major. «En un primer moment no anàvem a fer res», però un cop es va relaxar la normativa a principis de juny es va decidir tirar endavant. No ha passat el mateix amb el correigua.