«No em fa il·lusió... em fa moltíssima il·lusió» assegura la barcelonina Itziar González i Virós, que serà l’encarregada de pronunciar el Pregó Institucional de la Festa Major de Manresa dissabte 28 d’agost.

González és una arquitecta que ha estat escollida pel seu punt de vista social de l’arquitectura i l’urbanisme, molt especialment en un moment com l’actual, en què hi ha un replantejament global d’aspectes com l’espai públic, el dret a l’habitatge, la mobilitat sostenible, la regeneració de teixits urbans... Segons el consistori «és una dona que té un urbanisme molt humà i que busca que la ciutat sigui viscuda i cuidada». A més, l’arquitecta s’ha especialitzat en els teixits socials complexos i històrics, una tasca que lliga amb els projectes de revitalització del Centre Històric de Manresa.

La barcelonina explica que ser proclamada la pregonera d’enguany «em va semblar un honor molt gran, és un acte molt important d’una ciutat, simbòlic i rellevant, així que vaig acceptar ràpidament». L’arquitecta afegeix que té una gran admiració per la ciutat de Manresa. «El meu primer contacte amb la capital del Bages va ser per un treball quan estudiava d’arquitectura. Em va impactar molt el terreny agrícola que hi ha entre Manresa i les altres poblacions. Es veu, una ciutat amb voluntat de créixer però amb un cinturó verd intocable. També m’agrada molt el nucli vell de Manresa, però perquè tinc una gran debilitat pels nuclis vells».

González va ser regidora del Districte de Ciutat Vella de Barcelona des del 2007 fins al 2010. Des del 2012 participa activament en els moviments socials, i és membre fundadora del grup promotor del Parlament Ciutadà i presidenta de l’Observatori ciutadà contra la corrupció. Amb la UTE km Zero, va guanyar, el 2017, el concurs internacional per a la transformació integral de la Rambla de Barcelona.

La regidora de cultura, Anna Crespo, explica que l’alcalde, Marc Aloy «volia dones per començar a equiparar una mica la cadena de pregoners que hi ha hagut durant molts anys on quasi tot són homes». Afageix que a més, «l’alcalde és arquitecte de formació i es va donar compte que no hi havia hagut cap persona que representés aquest camp». Aloy coneixia a González perquè havia estat la seva professora a l’escola d’arquitectura de Barcelona.

A causa de la pandèmia, per primer cop el pregó de la festa major se celebrarà fora de l’edifici consistorial, ja que l’any 2020 es va cancel·lar .

González , que havia estat regidora i es va passar a l’activisme social, diu que «passar de celebrar el pregó de l’edifici consistorial a l’edifici teatral m’agrada molt, perquè coincideix una mica amb la meva trajectòria professional».

La que s’encarregarà del pregó d’enguany acaba dient que «he fet el pregó amb molt amor i penso que és molt poètic. I he dedicat molt temps aquestes vacances. He estat llegint moltes coses de la història popular de Manresa. M’ho he passat molt bé i he gaudit molt, espero que vosaltres també ho feu amb mi».