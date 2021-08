«No només és que vinguis i ajudis, sinó que veus una altra realitat», indica Marta Bujeda. Remarca que fent el voluntariat t’adones que a la vida «de vegades ho passes molt bé i d’altres molt malament».

«Crec que aprens molt i sobretot els adolescents, ho haurien de provar», assenyala Bujeda. Afegeix que «he dit a totes les meves amigues que s’apuntin». Indica que és la primera vegada que fa un voluntariat, però que ho tornarà a fer. Destaca que el què més li ha agradat és poder tenir un tracte personal amb les persones i poder-les ajudar durant l’estona que estan a l’hospital.

Bujeda assenyala que sempre havia volgut fer un voluntariat, però creia que seria molt complicat i mai s’havia decidit. «La meva mare em va dir que havia vist per Instagram un anunci d’Althaia que buscaven voluntaris i aquí sóc», indica. A més a més, destaca que va trobar molt gran l’hospital. «Aquí em perdré, no sé com ajudaré a la gent», diu que va pensar Bujeda, que ara es mostra satisfeta.