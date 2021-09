Dynamics UPC Manresa, format per més de 40 estudiants de diferents graus en enginyeria de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la UPC, va tornar de la seva participació en la competició Formula Student Spain amb els deures fets: ha obtingut la novena posició a la classificació general, el millor resultat obtingut de la història de l’equip en el circuit de Montmeló.

Es tracta d’un equip de sisè any format íntegrament per estudiants de l’EPSEM, l’escola de la Universitat Politècnica de Catalunya . BarcelonaTech (UPC) al seu campus de Manresa que, any rere any, s’enfronten al repte de dissenyar i fabricar un monoplaça de tipus Formula Student.

Els seus integrants són seleccionats per les seves preferències i aptituds, de manera que s’incorporen a un dels departaments tècnics i a un dels de gestió. Participar en un projecte d’aquestes característiques significa, per als estudiants, una experiència que va més enllà de les aules i la possibilitat de viure experiències més properes a les que es trobaran al món laboral.

Dynamics UPC Manresa va participar a la Formula Student Spain, al Circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Després de millorar el mapa de motor, el canvi de marxes del DYN-05 i poder dur a terme sessions de tests intensius, van aconseguir posicionar-se al novè lloc a la classificació general, d’un total de 17 equips participants. L’equip manresà va aconseguir, així, el millor resultat de la història de l’equip al circuit de Montmeló.

També van assolir el tercer lloc en la Cost Report Presentation: una exposició en què es justifiquen els costos de fabricació del vehicle i es presenta l'estudi de la seva potencial fabricació en sèrie, aconseguint una puntuació de 96/100.

En aquesta competició van poder participar a totes les proves, tant estàtiques com dinàmiques, millorant el resultat a les estàtiques en comparació a l’última edició l’estiu de 2019. A més, l’equip de l’EPSEM ha estat l’únic equip català en les categories de vehicles de combustió i elèctrics que ha acabat totes les proves dinàmiques d’una competició en tot l’estiu.

En aquests moments es preparen per participar, a principis d’octubre, a la competició que tindrà lloc al circuit Riccardo Paletti, a Itàlia, feina que compaginen amb avançar en el disseny del DYN-06, el pròxim vehicle.