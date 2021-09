El diputat de la CUP al Congrés espanyol Albert Botran serà dissabte, a les 12 del migdia a l’Associació de Veïns Vic-Remei (c/ Verge de l’Alba 5-7) de Manresa, per exposar com veu l’actualitat política i presentar les propostes recollides al llibret La lluita per la república catalana independent, editat recentment per Poble Lliure. L’acte és obert a tothom i organitzat per Poble Lliure. Botran és historiador i publica articles regularment a la revista El Temps, entre altres mitjans.