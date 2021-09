Les noves mesures adoptades per a l’oci nocturn i la restauració, fetes públiques dilluns al vespre, i que entren en vigor demà, tindran un ressò molt minso a la capital del Bages. Les discoteques, segons el nou full de ruta contra la covid, poden obrir els seus espais exteriors fins a les 3 de la matinada (la mesura no afecta els bars musicals, que es mantenen en l’horari de la restauració), però a Manresa escassegen les discoteques amb aquests espais. L’Skybar del Seven Seven obrirà l’exterior fins a les 2 dijous, i fins a les 3 divendres i dissabte; les carpes Coco del complex Menfis, obriran també fins a les 3 a partir de divendres, així com les del Villamartini del mateix complex. El Casablanca també obrirà a l’exterior des de dijous fins a les 3. La resta de locals, com El Sielu o Stroika, no obriran en no disposar d’un espai exterior.

Amb tot, el sector, que du 18 mesos tancat, no creu que les noves mesures suposin una solució a la seva llarga problemàtica: «no crec que la gent pugui aguantar fins a tan tard pel fred que farà», diu Roger Clotet, del Grup Ítaca, al qual pertanyen el Seven Seven i el complex Menfis, que sí que podran obrir ara una part de les seves instal·lacions. «Les mesures són insuficients, arriben tard i malament», conclou Clotet, per a qui «obrir espais a l’exterior al juny té sentit, però just quan s’acaba l’estiu la gent es tanca a casa. A més, la gent jove s’ha acostumat als botellots i preferiran espais oberts als locals». «És lamentable que tot el país estigui obert menys Catalunya i Balears», afegeix Nico Gutiérrez, de Casablanca. I és que l’oci nocturn podria obrir a partir del 15 d’octubre a l’interior. Però el sector alerta que la mesura arriba amb molt retard. «Als botellots no hi ha cap mena de control, ni restriccions sanitàries. Hi ha molta violència que no es veu, drogues i abusos», diu Clotet, que afegeix que «hi ha gent jove que no sap què és l’oci regulat». «Els botellots han fet molt mal», afegeix Gutiérrez.

El Sielu continuarà tancat, com l’Stroika, esperant al 15 d’octubre per si finalment decideixen obrir en funció de les condicions d’aforament que s’exigeixin. «Estem tancats per decret», asseguren aquests locals. «Caldrà veure les mesures, perquè si són com les de Sant Joan, és complicat obrir», afirma Jordi Cortès, d’El Sielu.

A la restauració, el fet de poder allargar fins a la 1 de la matinada a partir de demà, no li soluciona la seva problemàtica, assegura Gerard Badia, gerent del Gremi de Restauració del Bages. «El problema no és l’horari, perquè tothom ja s’ha acostumat a arribar i a marxar abans». El que condiciona la restauració ara mateix són les restriccions per al grup: de 6 persones a l’interior i de 10 a l’exterior. Això i l’aforament dels locals. Ara és del 100% a l’exterior, però del 70% a l’interior. Un condicionant que obliga encara molts negocis a mantenir els ERTO.