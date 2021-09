Fem Manresa ha denunciat que el preu de l'electricitat s'ha multiplicat per 4 des del setembre passat. De 42 euros el megawatt hora, hem passat a pagar-ne més de 170. Davant d’aquesta situació que posa en joc l’accés a un servei bàsic per a la ciutadania, "les subministradores elèctriques no han parat de veure incrementats els seus guanys: l'any 2020, Endesa va obtenir uns beneficis de gairebé 1.400 milions d'euros, Iberdrola va guanyar més de 3.600 milions, i Naturgy, més de 1.000 milions", afirma el grup polític municipal.

Davant d’aquest "abús i extorsió sistemàtiques per part de les elèctriques", la formació municipalista ha presentat una moció perquè l’Ajuntament de Manresa suspengui el pagament dels subministraments elèctrics "fins que les organitzacions o associacions de consumidores considerin que s’ha assolit un preu just de l’electricitat i hagi cessat la situació d’abús per part de les empreses".

Fem Manresa, com ja va fer al ple del mes de juliol, torna a presentar al ple de setembre la proposició per l’adhesió a la campanya cubana “Els bloquejos maten, la teva solidaritat dona vida”. En aquesta ocasió la proposta ha estat presentada conjuntament amb l’equip de govern, que en el debat de juliol es va mostrar en desacord amb la proposta i va votar-hi en contra.

Al Ple de dijous també es debatrà una proposició, presentada per tots els grups municipals, per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal. La proposició acorda dotar d’un espai físic al cementiri municipal, que serveixi com a espai de suport i confort per aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal, gestacional i neonatal, així com altres estratègies d’acompanyament.