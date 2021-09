Els crits d'independència han tornat a ressonar a la plaça Major de Manresa on s'han concentrar a l'entorn de mig miler de persones en resposta a la convocatòria per donar suport a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que en el seu viatge a l’Alguer per participar a l’aplec internacional Adifolk va ser detingut, la passada matinada, per la policia italiana i, posteriorment, posat en llibertat sense mesures cautelars.

Amb aquesta concentració, el consistori manresà —que és membre de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI)— se sumava a la convocatòria feta per aquesta entitat, a la qual s’hi ha afegit també Òmnium Cultural, l’ANC i el Consell per la República.

En els parlaments s'ha denunciat "la nova acció repressiva per esporuguir i desmobilitzar" i s'ha demanat a la ciutadania que faci tot el contrari per "defensar-nos" i que s'opti per l'estratègia "de confrontació i lluita".

Fets com aquest, segons els convocants, evidencien la necessitat de recuperar "la unitat estratègica".