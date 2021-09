Sor Lucía Caram va mobilitzar 130 voluntaris pel Barri Antic i les Escodines de Manresa per animar els veïns a vacunar-se. Però el que no sabia llavors és que hi havia un altre grup que també es va mobilitzar per difondre, precisament, tot el contrari del que ella deia. Segons la monja, pels carrers d’aquests sectors de Manresa hi ha persones que difonen el temor a la vacuna, tot fent-se eco de rumors i conseqüències nefastes per a la salut que pot tenir la vacuna.

«Quan nosaltres vam començar a fer campanya a favor de la vacuna vam trobar una reticència important, sobretot en dones magrebines, però vam convèncer molta gent i el nivell de vacunació va anar pujant», explica sor Lucía a aquest diari. Més tard, però, es va assabentar que hi havia la campanya contrària. «Són grups antivacuna que estan per Manresa i que van anar on nosaltres havíem anat, porta a porta i parant la gent al carrer per difondre coses contràries a la vacuna», afirma.

Tot i no saber exactament qui són les persones que hi ha al darrere, assegura que «no eren immigrants» i que expliquen coses com que els vaccins en realitat «són tòxics».

La campanya per arribar a totes les capes de la societat va incentivar que instal·lessin punts de vacunació a l’Anònima, però també al convent de Santa Clara i a les instal·lacions de la Plataforma dels Aliments i, segons sor Lucía, aquestes dues últimes «van ser massives».

La lluita per la covid continua i la vacunació per eradicar o apaivagar el virus també, per aquest motiu sor Lucía diu que aquesta setmana farà una enquesta per saber, més o menys, quin és el nivell de vacunació entre els usuaris habituals de la Plataforma dels Aliments.