Ecoviure finalitza la setmana de jornades professionals fent un balanç positiu i amb la voluntat de donar-li continuïtat al projecte. Aquesta setmana, per primera vegada, la Fira ha acollit quatre jornades professionals entre setmana, sobre temes com l'agricultura ecològica, la gestió de l'aigua, els residus i les energies renovables. Aquests actes han sumat gairebé 500 assistents, entre públic presencial i online.

Les jornades professionals d'Ecoviure van arrencar dimarts amb tres actes en modalitat online sobre agricultura ecològica, organitzades per l'Escola Agrària de Manresa. Hi van participar 224 persones i es va parlar sobre l'aprofitament d'aigües pluvials en una finca ecològica, els assecadors solars en agricultura i el sòl viu en agricultura. Les jornades van destacar per l'alta participació i per despertar un gran interès entre els assistents.

El dimecres es va portar a terme la 1a Jornada Tècnica de l'Aigua amb 60 assistents en la seva modalitat presencial i una seixantena més de connexions online. Va ser una jornada organitzada per Aigües de Manresa i en la qual van participar experts d'Eurecat, l'Agència de Salut Pública de Catalunya i el Catalan Water Partnership, per parlar de conceptes com la circularitat, la qualitat i la digitalització de l'aigua.

Ahir dijous va ser el torn de la jornada en línia organitzada pel Consorci del Bages per a la gestió de residus sobre "Nous models de recollida selectiva: reptes, resultats i persones". Una vuitantena d'assistents van poder conèixer de primera mà l'experiència de professionals que viuen la recollida des del contacte directe amb la ciutadania: un informador ambiental, un treballador del porta a porta i un treballador de deixalleries.

El Fòrum Energia, una cita consolidada

Les jornades s’han tancat avui divendres amb el Fòrum Energia, una cita ja consolidada al calendari d’Ecoviure i que any rere any reuneix professionals, empreses i administracions per parlar de les darreres tendències en energies renovables. Sota el títol “Estratègies col·laboratives en transició energètica”, Ecoviure ha dedicat el forum d'enguany a tractar un tema menys tècnic dels habituals, per centrar-se en l’àmbit organitzatiu i social de la transició energètica, és a dir, de com podem fer la transició energètica entre tots.