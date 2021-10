Contenidors plens de bon matí. Aquesta inusual imatge s’ha pogut veure puntualment a Manresa per a sorpresa dels ciutadans i té a veure amb proves realitzades per l’Ajuntament per recollir la brossa en horari que no sigui de nit.

Segons ha pogut saber aquest diari, s’han fet proves de recollida en horari diürn, una pràctica que ha cridat l’atenció després d’anys i panys de recollida nocturna.

Un altre aspecte que cal tenir en compte és que l’any que ve s’implantarà el nou sistema de recollida de la brossa amb contenidors tancats. Així que ens trobem en un moment en què s’està repensant el servei.

Manresa serà l’any que ve la primera població catalana de més de 50.000 habitants en la qual els ciutadans faran servir contenidors controlats i tancats de la brossa en general, l’orgànica i els envasos.

Que es tanquin els contenidors d’envasos és un fet poc habitual a Catalunya. No es fa gairebé enlloc ni és tan necessari per incentivar el reciclatge ni pel retorn econòmic que suposa. Però aquest sistema permetrà a l’Ajuntament aplicar un pagament de la taxa de deixalles perquè les llars que menys reciclin paguin més diners.