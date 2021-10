El juliol passat, expliquen les entitats que reclamen que Ajuntament i Generalitat tirin endavant la residència de gent gran al Xup, havien de començar les obres per fer realitat l’equipament, del qual es parla des del juny del 2019. Consideren que, tot i les «excuses» del consistori per ajornar el projecte, continua sent una «necessitat vigent i urgent». Per fer-se escoltar, aquest diumenge han organitzat un acte festiu i reivindicatiu que inclourà la posada d’una primera pedra simbòlica als terrenys on ha d’anar.

Membres de l’Associació de Veïns del Xup, de la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran i de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa van convocar ahir al migdia una roda de premsa al local social del Xup per explicar la iniciativa. En diversos moments van remarcar que la residència estarà al Xup però que no serà del Xup sinó que ha de ser un equipament al servei de la ciutat i de la comarca. Hi van insistir Víctor Feliu, de la plataforma, i Joaquín Vizcaíno, històric president del Xup, que va recordar que si es fa en aquest barri és perquè hi ha uns terrenys idonis per acollir-la cedits per la família Farrés. Alhora, va dir, «seria un element de dinamització del barri i ens agermanaria amb Manresa».

Feliu, va repassar la cronologia dels fets a partir del moment que es va posar el projecte sobre la taula i va retreure a l’Ajuntament les «excuses» que ha donat per no respectar el calendari previst, entre les quals que la pandèmia ha deixat places vacants a les residències existents que fan que la prevista al Xup no sigui tan necessària. Va negar la major recordant que per aconseguir una plaça publica a Manresa «les llistes d’espera continuen sent de dos anys».

Va explicar que abans-d’ahir van mantenir una reunió amb la delegada del Govern a la Catalunya Central, Rosa Vestit, que es va comprometre a «fer gestions amb la Generalitat» i que aquest divendres tenen una entrevista concertada amb l’alcalde Marc Aloy i els regidors Mariona Oms i Valentí Junyent per tornar-ne a parlar.

Mercè Soldevila, també de la plataforma, va recordar que el de Manresa vol ser un equipament que prendrà com a model una residència de Sant Hilari Sacalm que van anar visitar amb el consistori que ofereix als residents més autonomia i llibertat.

L’acte reivindicatiu de diumenge, amb el lema «Volem la residència pública del Xup», començarà a 2/4 de 12 del migdia a la pista poliesportiva del barri amb els parlaments de set associacions lligades al món veïnal i de defensa dels serveis públics i de la gent gran. Seguidament, acompanyats pels tabalers de Xàldiga, els assistents aniran en cercavila fins al terrenys de la futura residència, on es farà l’acte de col·locació de la primera pedra de l’equipament al costat d’una olivera que ja hi ha, on es posarà una placa que en deixi constància. Un cop finalitzat, es desfarà el camí per tornar a la pista poliesportiva, on es farà una paella popular a les 2 del migdia. Els tiquets (3 euros) es poden treure al local de l’entitat veïnal.